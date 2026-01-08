"Podsmevali su mi se jer sam iz malog mesta" Pevačica (66) je imala veliki problem po dolasku u Beograd: Posle mnogo godina otkrila pozadinu svega

Iako je isprva bila tužna zbog svega, na kraju je smislila kako da uzvrati svima Kroz karijeru i život deca su joj bila najveća podrška Pevačica Snežana Đurišić otvorila je dušu o izazovima iz detinjstva i sa početka karijere, kada je imala probleme sa vršnjacima zbog naglaska i toga što je došla iz malog mesta.

Ona naime tvrdi da je kasnije počela namerno da karikira govor, jer su je zbog akcenta zezali vršnjaci. - Nisu me prihvatili. Zbog naglaska su me zvali "seljanko". Kraljevo je podneblje koje ima svoj specifičan akcenat - navela je Snežana, te je rekla da deca u tom dobu znaju da budu i te kako okrutna: - Uhvatila sam sebe da sam počela da pričam "po beogradski", ali onda sam iz inata, jer sam iz inata i rođena, počela da karikiram govor. Bila sam prihvaćena tek kad