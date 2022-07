Uleteo u kladionicu maskiran i naoružan mačetom, pa uzeo pare od radnice: Uhapšen mladić (20) iz Pančeva

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu

Policajci u Pančevu uhapsili su V. S. (20) iz tog grada, osumnjičenog da je juče izvršio razbojništvo u jednoj kladionici. Sumnja se da je on juče, oko 18 sati, maskiran, uz pretnju "mačetom", od radnice kladionice uzeo oko 100.000 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu. (Telegraf.rs)