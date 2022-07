Starosna granica za vantelesnu oplodnju u Srbiji se pomera sa 43 na 45 godina

Vlada donosi odluku da se vantelesna oplodnja prihvata za žene do 45 godina, saopštio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić. „To nas košta 260 hiljada dinara, ovi osnovni pokušaji, pa izračunajte hiljade pokušaja, koliko je to miliona evra na godišnjem nivou“, naveo je on.

Kako je rekao, vlada će tu odluku sutra da usvoji. Kako je Danas pisao juče, iz RFZO-a kažu da su oni svoj deo posla uradili u pogledu pomeranja starosne granice – izradili su potrebna dokumenta i predali ih dalje Ministarstvu zdravlja na postupanje. Iz Fonda još ističu na svom sajtu da su početkom juna poslali urgenciju Ministarstvu u vezi sa ovim slučajem. Srbija i vantelesna oplodnja: Osamnaest godina duge i neizvesne borbe za bebu Pratite nas na našoj Facebook