Promenljivo vreme u Srbiji sa lokalnim pljuskovima i postepenim razvedravanjem

Naslovi.ai pre 39 minuta
Danas u Srbiji promenljivo oblačno sa kišom i grmljavinom u većem delu zemlje, prestanak padavina posle podne i uveče uz postepeno razvedravanje.

Danas se u Srbiji očekuje promenljivo oblačno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom u južnom Banatu, Šumadiji, zapadnoj, jugozapadnoj i istočnoj Srbiji, dok će na severu biti suvo sa sunčanim intervalima. Posle podne i uveče padavine prestaju, a oblačnost postepeno slabi. Vetar će biti slab do umeren, povremeno jak severni i severozapadni, naročito u Banatu i na istoku zemlje. Temperatura će se kretati od 14 do 21 stepen ujutru, a dnevna maksimalna od 24 do 30 stepeni. Glas Zapadne Srbije RTS Telegraf

Meteorolozi najavljuju da će osveženje sa kišom trajati do četvrtka, nakon čega se očekuje porast temperature do preko 35 stepeni, a potom ponovo nestabilno vreme sa kišom i pljuskovima. U Beogradu je jutros zabeležen jak pljusak, a lokalne padavine će se tokom dana postepeno povlačiti. Blic Blic Dnevnik

Prognoza za naredne dane predviđa oscilacije temperature sa sunčanim intervalima u utorak i sredu, dok se u četvrtak očekuje do 34 stepena, a u petak i za vikend svežije i kišovito. Ova promena vremena donosi osveženje posle toplog perioda. Novi magazin Serbian News Media N1 Info

