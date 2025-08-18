Vremenska prognoza za utorak 19. avgust: Oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 30 stepeni

Novi magazin pre 7 sati  |  Beta
Vremenska prognoza za utorak 19. avgust: Oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 30 stepeni

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, ponegde s kišom i lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umeren vetar, uglavnom severnih pravaca. Najniža temperatura biće od 13 do 18, a najviša od 27 do 30 stepeni. U Beogradu će ujutru i pre podne biti pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Najniža temperatura biće od 15 do 17, a najviša oko 29 stepeni. U sredu i četvrtak će biti toplije i iznad većeg dela pretežno sunčano, samo se u četvrtak na severu očekuje malo i umereno oblačno, ali uglavnom suvo. U petak prolazno naoblačenje s kišom,
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Promenljivo vreme u Srbiji sa tropskim talasom i naglim zahlađenjem

Promenljivo vreme u Srbiji sa tropskim talasom i naglim zahlađenjem

Naslovi.ai pre 21 minuta
Najpre smo se pekli, SAD nam stiže hladan tuš: U četvrtak tropskih 35, već u petak naglo zahlađenje“

Najpre smo se pekli, SAD nam stiže hladan tuš: U četvrtak tropskih 35, već u petak naglo zahlađenje“

Dnevnik pre 31 minuta
Vremenska prognoza 19. avgust 2025.

Vremenska prognoza 19. avgust 2025.

RTS pre 41 minuta
Stižu pljuskovi, ovi delovi zemlje prvi na udaru! Žuti meteoalarm na snazi za pola Srbije!

Stižu pljuskovi, ovi delovi zemlje prvi na udaru! Žuti meteoalarm na snazi za pola Srbije!

Alo pre 5 sati
Sutra u Novom Sadu promenljivo oblačno i toplo

Sutra u Novom Sadu promenljivo oblačno i toplo

Radio 021 pre 6 sati
Ne odlažite kišobrane Evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

Ne odlažite kišobrane Evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

Alo pre 6 sati
Objavljena vremenska prognoza do kraja nedelje: Taman kad pomislimo da se leto vraća – kreće novo nevreme i zahlađenje

Objavljena vremenska prognoza do kraja nedelje: Taman kad pomislimo da se leto vraća – kreće novo nevreme i zahlađenje

Nova pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vremenska prognozavremeprognoza

Društvo, najnovije vesti »

Studenti u blokadi: Ne vodite životinje i decu večeras na protest

Studenti u blokadi: Ne vodite životinje i decu večeras na protest

Danas pre 36 minuta
Kočija crne sablasti

Kočija crne sablasti

Danas pre 46 minuta
„Sve smo mi Nikolina“: Sutra u 10.30 protest, zahteva se smena Krička

„Sve smo mi Nikolina“: Sutra u 10.30 protest, zahteva se smena Krička

Danas pre 46 minuta
Uhapšenom tviterašu Kristal Met Dejmonu nije omogućeno da ode na skener glave, advokatu se nedozvoljava da ga vidi

Uhapšenom tviterašu Kristal Met Dejmonu nije omogućeno da ode na skener glave, advokatu se nedozvoljava da ga vidi

Danas pre 1 sat
„Jug se umiriti ne može“- Najavljen niz protesta u gradovima na jugu Srbije

„Jug se umiriti ne može“- Najavljen niz protesta u gradovima na jugu Srbije

Danas pre 56 minuta