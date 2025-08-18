Vremenska prognoza za utorak 19. avgust: Oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 30 stepeni

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, ponegde s kišom i lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umeren vetar, uglavnom severnih pravaca. Najniža temperatura biće od 13 do 18, a najviša od 27 do 30 stepeni. U Beogradu će ujutru i pre podne biti pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Najniža temperatura biće od 15 do 17, a najviša oko 29 stepeni. U sredu i četvrtak će biti toplije i iznad većeg dela pretežno sunčano, samo se u četvrtak na severu očekuje malo i umereno oblačno, ali uglavnom suvo. U petak prolazno naoblačenje s kišom,