Sutra u Novom Sadu promenljivo oblačno i toplo

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
U Novom Sadu će u utorak biti promenljivo oblačno i toplo.

Minimalna temperatura biće 14, a maksimalna 30 stepeni. Duvaće slab do umeren vetar, uglavnom severnih pravaca. U sredu će biti sunčano, a temperatura će se kretati od 14 do 32 stepena. U četvrtak ponovo promenljivo oblačno, uz temperaturu od 18 do 33 stepena. U petak se očekuju pljuskovi sa grmljavinom, dok će temperatura biti od 19 do 28 stepeni. Subota suva, promenljivo oblačna, a temperatura će biti od 15 do 25 stepeni. Biometeorološka prognoza za utorak, 19.
Novi Sad

