Vremenska prognoza 19. avgust 2025.

Do četvrtka postepeni porast temperature, pa u petak ponovo osveženje s kišom. Duži sunčani intervali, naročito u prvom delu dana. Na istoku i jugoistoku, uz nešto više oblačnosti, ponegde može biti kiše. Ujutru temperatura od 13 do 18, tokom dana od 27 do 30 stepeni. U Beogradu ujutru i pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Temperatura do 29 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 19.08.2025. Utorak: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, dužim ujutro i pre podne, a na istoku i jugoistoku Srbije, uz nešto više oblačnosti, još ponegde s kišom i lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine. Vetar slab do umeren, uglavnom severnih pravaca. Najniža temperatura od 13 do 18 °S, a najviša od 27 do 30 °S. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovanoća 80%.