Grenel: Ne mislim da je Kurti dobar lider za narod Kosova, najveći napredak bio je sa Tačijem

Beta pre 4 sati

Bivši specijalni izaslanik SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel ocenio da je danas da aktuelni premijer Kosova Aljbin Kurti "nije dobar lider za narod Kosova" i dodao da su drugi lideri bili bolji, poput bivšeg kosovskog predsednika Hašima Tačija.

"Nije to samo moje mišljenje, verujem da i sadašnja vlada SAD to tako vidi. Setite se da je (Kurti) otišao u Vašington, a da nije ni stigao do Bele kuće, nije ušao unutra. S osobljem iz administracije se nalazio preko puta ulice", rekao je Grenel za današnju Politiku.

Grenel, koji je specijalni izaslanik bio za vreme mandata predsednika SAD Donalda Trampa, ocenio je da tako nešto pod Trampom ne bi moglo da se desi i da bi bili organizovani sastanci na visokom nivou i poslate jake i jasne poruke.

Kada je u pitanju bivši kosovski predsednik Tači, Grenel ocenjuje da Evropa nije trebalo da ga smesti u Hag, gde mu se kao jednom od lidera Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) sudi za ratne zločine na Kosovu 1998. i 1999. godine.

"Narod Kosova, ako želi da ide napred, zna da smo mnogo više napredovali dok je Tači bio predsednik", kazao je on.

Grenel je dodao da je administracija aktuelnog predsednika SAD Džozefa Bajdena iznela stav da ne želi da budu uključena u dijalog Beograda i Prištine i dodao da od EU, koja je sada glavna, "očekuje mnogo priče, a malo akcije".

Govoreći o Vašingtonskom sporazumu, ocenio je da su delovi prekršeni, delovi pokušavaju i dalje da se implementiraju, ali da "nema vođstva SAD, nema pritisaka da se primeni".

(Beta, 07.15.2022)