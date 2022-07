Tropski dan u Srbiji: Temperatura danas do 36 stepeni, zahlađenje za vikend

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme, sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 36 stepeni Celzijusovih.

Priliv tople vazdušne mase sa juga i zagrevanje prizemnog sloja atmosfere donosi nam pravi tropski dan. Minimalna dnevna temperatura kretala se od 13 stepeni u južnim predelima, a do 22 u Beogradu. U najtoplijem delu dana u centralnim predelima očekuje see i do 36 stepeni, dok na krajnjem jugu i severu ostaje oko 30. podeljka. "Vedro i sunčano vreme sa slabim vetrom ostaje sve do večernjih sati, kada nam sa severozapada pristiže oslabljen hladan front. On će tokom