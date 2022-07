Posle četiri godine obnovljena avio linija između Beograda i Pekinga

Avion kineske kompanije Hainan erlajns (Hainan Airlines) sleteo je jutros na beogradski aerodrom Nikola Tesla, čime je posle četiri godine obnovljena direktna linija između glavnih gradova Srbije i Kine.

Dočeku aviona Erbas 330 prisustvovao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je kazao da je to "prvi direktan let od Kine do Srbije". - Za sada će let ići jednom nedeljno, a od septembra, oktobra dva puta nedeljno ćemo leteti do Kine - rekao je Vučić. Naveo je da će let trajati devet i po sati i ocenio da će avionska linija, koja će nositi ime srpskog naučnika Mihajla Pupina, privući veći broj kineskih turista i poslovnih ljudi u Srbiju. Vučić je najavio i da će