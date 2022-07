Sutra pretežno sunčano i toplo

U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo sa temperaturom do 31 stepen, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša od 28 do 31 stepen Celzijusa, vetar slab i umeren uglavnom severni. U Beogradu će biti sunčano i toplo, uz slab severni vetar i temperaturu oko 29 stepeni Celzijusa. Najniža temperatura od 14 do 16 stepeni. U Srbiji će naredne sedmice biti toplo i uglavnom sunčano sa najvišom temperaturom iznad proseka za ovo doba godine. Samo se u četvrtak uveče i tokom noći na severu, a u petak i u brdsko-planinskim predelima