Pupovac: Nije smelo da dođe do zabrane Vučićeve posete

Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac istakao je da nije smelo da dođe do zabrane predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da poseti Jasenovac. Pozvao je sve da spreče dalju eskalaciju i da "udahnu duboko pre nego što krenu u bilo koji verbalni ili politički korak koji može teško da naruši ionako narušene odnose".

Milorad Pupovac, koji je, kako prenosi Indeks, navodno obavestio hrvatsku vladu da Vučić namerava da dođe u posetu Jasenovcu, rekao je na konferenciji za novinare u Zagrebu, da nije smelo da dođe "do ovakve situacije i do ovakvog odlučivanja". "Nije se smelo dogoditi da se traže alternativni načini kako da se ta poseta obezbedi i prođe u redu. Postojala je u dva navrata komunikacija kad bi to trebalo da se dogodi, pa je odloženo. Ovog puta nije bilo komunikacije,