Upozorenje RHMZ za narednih sedam dana: Ulazimo u talas izuzetno visokih temperatura

U narednim danima očekuju nas izuzetno visoke temperature, koje će od vikenda biti u još većem porastu, upozorava Republički hidrometeorološki zavod.

Od srede do petka na području Srbije očekuje se veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama od 34 do 37 stepeni celzijusa. Kako navodi RHMZ, temperature će biti u konstantnom porastu, te se za vikend i početkom naredne sedmice očekivati još toplije, sa temperaturama od 37 do 40 stepeni. Prognoza za narednih sedam dana U narednih sedam dana vreme će biti toplo sa najvišom temperaturom iznad i znatno iznad proseka za ovo doba godine. U većini dana biće pretežno