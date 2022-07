Maja prvi put u javnosti nakon skandala: "Kako je Peca muž, kad je bio dečko?", jedno joj je zabranjeno da priča, a evo šta kaže o Subotićki

Maja Marinković pojavila se večeras prvi put u javnosti nakon što se saznalo za njenu aferu sa nevenčanim suprugom drugarice Aleksandre Subotić, Pecom Raspopovićem.

- Kako može muž od dečko? Ja se ne sećam da sam bila na njihovoj svadbi. Ne znam kako se to postaje muž od dečka... Oni jesu bili zajedno, ali je to bivša veza, tako će i ostati. Kako ja mogu da pokvarim nešto ako je to bilo kako treba? Ne mislim da je to u redu što sam uradila Aleksandri, zbog moje bliskosti sa njom. Čovek nikad ne zna šta nosi dan, a šta nosi noć. Rodile su se emocije vremenom - kazala nam je Maja Marinković na početku, na rođendanu Tijane Ajfon