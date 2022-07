Danas do 35 stepeni, narednih dana još toplije

Prema prognozi RHMZ, danas će maksimalna temperatura biti od 32 do 35 stepeni, u četvrtak i petak od 34 do 37 stepeni, a u subotu, koja će biti najtopliji dan, i do 40 stepeni.

Od nedelje do utorka očekuje se manji pad temperature na vrednosti od 33 do 35 stepeni, a zatim ponovo toplije. Lokalna pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom u petak je moguća na severu Srbije, a u nedelju se očekuje i u ostatku zemlje, prenosi Tanjug. Danas će u Srbiji biti pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od 10 do 19 stepeni, a najviša od 32 do 35 stepeni. U Beogradu se očekuje sunčano i toplo, uz vetar slab,