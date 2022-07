Sutra pretežno sunčano i toplo, od 34 do 38 stepeni

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo.

Najniža temperatura od 11 do 21, a najviša od 34 do 38 stepeni. Vetar će biti slab i umeren, severni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Beogradu sunčano i toplo. Vetar slab, severni. Najniža temperatura oko 21, a najviša oko 36 stepeni. U Srbiji do 28. jula pretežno sunčano i veoma toplo. U petak maksimalna temperatura od 34 do 38, a u subotu lokalno i do 40 stepeni. U nedelju se očekuje lokalna pojava kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Od nedelje