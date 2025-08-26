Beogradska policija uhapsila ženu zbog krađe 60.000 evra i luksuznih satova

Policija u Beogradu uhapsila je I.I. (41) zbog sumnje da je iz kancelarije jednog ugostiteljskog objekta na teritoriji gradske opštine Palilula ukrala 60.000 evra i dva ručna sata, saopštilo je večeras ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Policija u saopštenju navodi da je ona identifikovana i uhapšena, a pretresom njenog stana pronađeno je oko 45.000 evra i sat, za koje se sumnja da su ukradeni iz tog lokala. I.I. se sumnjiči i da je 20. avgusta ove godine u jednom domu zdravlja obila više ormarića za presvlačenje i iz jednog ukrala torbicu u kojoj je bilo oko 12.000 dinara i lična dokumenta. Njoj je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu za krađu i tešku krađu, biće sprovedena u