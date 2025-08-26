(Foto) filmsko hapšenje na paliluli: Žena provalila u lokal i uzela 60.000 evra! Policija ostala u šoku kada je videla ovaj plen u njenom stanu, pre toga "operisala" i po Domu zdravlja

Blic pre 18 minuta
Policija u Beogradu je uhapsila I.I. (41) zbog sumnje da je iz kancelarije ugostiteljskog objekta na teritoriji Palilule, ukrala 60.000 evra i dva ručna sata, saopšteno je večeras iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

U saopštenju se navodi da je osumnjičena izvršila krađu u nedelju u popodnevnim satima. Intenzivnim radom policijskih službenika PS Palilula ona je identifikovana i uhapšena, a pretresom stana osumnjičene, pronađeno je oko 45.000 evra i satovi. Ona se sumnjiči i da je 20. avgusta ove godine u jednom Domu zdravlja obila više ormarića za presvlačenje i iz jednog ukrala torbicu u kojoj je bilo oko 12.000 dinara i lična dokumenta. Osumnjičenoj je određeno zadržavanje
Ministarstvo unutrašnjih poslovaPalilula

