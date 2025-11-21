Sudar na raskrsnici u Novom Sadu: Automobili nasred puta, vozačima se savetuje oprez (video)

Sudar na raskrsnici u Novom Sadu: Automobili nasred puta, vozačima se savetuje oprez (video)

Udes se desio na raskrsnici ulica Jovana Subotića i Vojvode Bojovića.

Vozačima se savetuje povećan oprez zbog slupanih vozila na putu. U Novom Sadu je večeras došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila. Udes se dogodio na uglu ulica Jovana Subotića i Vojvode Bojovića u Novom Sadu. Prema dosadašnjim informacijama stanje učesnika za sada nije poznato, a kako se slupani automobili nalaze nasred puta, vozačima se savetuje opreznija vožnja. Kako prenosi Instagram stranica "192_rs" građani apeluju da se na centralnim
Novi Sad

