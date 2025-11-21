Večni osmeh na zidu! Anđela Ruman dobila mural u rodnom gradu: "Živiš anđele, živi tvoj osmeh..." (foto)

Majka Anđele, Zorica Ruman, objavila je emotivnu poruku uz fotografiju murala.

Mural je posvećen njenim snovima prekinutim 1. novembra 2024. godine zbog tragedije na železničkoj stanici Novi Sad. Anđela Ruman dobila je mural u svom rodnom gradu. Na zidu iza Gimnazije i tehničke škole u Staroj Pazovi osvanuo je lik mlade devojke čiji su snovi prekinuti 1. novembra 2024. godine kada je stradala u padu nadstrešnice na želizničkoj stanici Novi Sad. "Živiš anđele, živi tvoj osmeh... Hvala tvojoj Nini. Nikad zbogom, samo doviđenja Anđele moj",