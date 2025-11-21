Hapšenje u Gornjem Milanovcu: Policija privela dvojicu osumnjičenih za prodaju amfetamina i kanabisa, među kupcima i maloletnik

GORNJI MILANOVAC - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Gornjem Milanovcu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Čačku, uhapsili su M.

Đ. (31) i J. P. (44) iz Gornjeg Milanovca, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnihdroga. M. Đ. se sumnjiči da je u saizvršilaštvu sa J. P., od 23. oktobra do 7. novembra ove godine, prodavao amfetamin i kanabis osobama na području Gornjeg Milanovca, među kojima je i jedan maloletnik. Pretresom stana i prostorija koje koristi M. Đ. pronađena je vagica za precizno merenje, kao i predmeti sa
