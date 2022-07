Britanija kaže da ruska ofanziva na Donbas donosi 'minimalne dobitke'

Ruska ofanziva u ukrajinskoj regiji Donbas nastavlja s minimalnim pomacima dok ukrajinske snage drže liniju, objavila je britanska vojna obavještajna služba u srijedu, 20. jula.

Antonovski most preko rijeke Dnjepar koji su pogodile ukrajinske snage vjerovatno je još uvijek upotrebljiv, objavilo je britansko ministarstvo obrane na Twitteru. "Vrlo je vjerovatno da će most ostati upotrebljiv – ali to je ključna ranjivost za ruske snage", dodalo je ministarstvo u redovnom biltenu. Najnovija procjena Zapada došla je nakon što je ukrajinska vojska izvijestila o raširenom granatiranju i napadima u raznim područjima zemlje koji su uzrokovali žrtve