"Ne želim da kažem da su izbori završeni": Objavljen novi snimak o neredima na Kapitolu: Tramp izabrao da ne reaguje na nasilje

Bivši američki predsednik Donald Tramp odbio je da prizna u govoru dan nakon nasilnih nereda na Kapitolu 6. januara, da su izbori 2020. završeni i da je izgubio, prema novom video-snimku Komisije Predstavničkog doma koja istražuje napad, prenosi Rojters.

- Ne želim da kažem da su izbori završeni - rekao je Tramp na snimku nastalom dok je uvežbavao govor od 7. januara 2021 , koji je osoblje Bele kuće napisalo u nadi da će to dovesti do smirenja situacije, nakon što su pristalice tadašnjeg predsednika pokrenule napad s namerom da preokrenu njegov izborni poraz, navodi britanska agencija. Do sada neprikazani snimci emitovani su tokom jučerašnjeg sastanka komisije Predstavničkog doma, koja istražuje napad 6. januara. -