Preporuka AMSS: Koristiti manje frekventne granične prelaze

BEOGRAD - Na graničnom prelazu Horgoš na ulazu u Srbiju čeka se oko sat vremena, a veće zadržavanje je na prelazu Preševo ka Severnoj Makedoniji i tu se čeka oko dva sata, rekla je danas za Tanjug Nevena Damjanović iz AMSS.

Dodaje da je slično i na prelazu Gradina sa Bugarskom, gde se u prošeku čeka od 60 do 120 minuta. Ona je istakla da iz Uprave granične policije preporučili da se koriste manje frekventni prelazi u predstojećim danima vikenda (petak, subota i nedelja) koji tada imaju i duže radno vreme. Kada je u pitanju granica sa Mađarskom to je Bajmok i on je otvoren od 7 do 24 časa, kao i prelaz Bački Vinogradi koji je otvoren od 7 do 22 časa, navela je ona. "Što se tiče prelaza