SZO proglasila epidemiju majmunskih boginja globalnom zdravstvenom opasnošću

Svetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju majmunskih boginja globalnom zdravstvenom opasnošću.

Ova klasifikacija je najvecće upozorenje koje SZO može da izda i prati porast broja slučajeva širom sveta. Do ovakve odluke je došlo na kraju drugog sastanka komiteta SZO za hitne slučajeve virusa. Do sada je prijavljeno više od 16.000 slučajeva iz 75 zemalja, rekao je generalni direktor SZO dr Tedros Adhanom Gebrejesus. Do sada je bilo pet smrtnih slučajeva od posledica epidemije, dodao je on. Trenutno postoje još samo dve takve vanredne zdravstvene situacije -