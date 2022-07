Ovo je ivana iz futoga koju je muž ubio nožem: Mile psovao i vikao, pa presudio ženi (foto, video)

Ivana R. (50) preminula je sinoć u dvorištu svoje kuće u Futogu, kada ju je, kako se sumnja nožem ubio muž Mile M. (53).

On je nakon što je ubio ženu, istim tim nožem sebe pokušao da ubije, prerezavši sebi vrat. Osumnjičeni za ubistvo prevezen je u Urgentni centar KC Vojvodine. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Zločinu je navodno prethodila svađa, Mile je psovao i vikao, a potom nasrnuo na ženu i ubio je. (Kurir.rs/S.S.) Kurir