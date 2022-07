Mladić ubijen u masovnoj tuči štanglama u Kragujevcu (FOTO)

Lokalni mediji iz Kragujevca izveštavaju o stravičnoj masovnoj tuči od sinoć (22. jul) u kojoj je, nažalost, jedan mladić stradao.

U pitanju je kragujevačko naselje Bresnica gde se potukla masa ljudi koristiće metalne predmete, tačnije, metalne štangle. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Kako piše kragujevački „U centar“, povređeni mladić je prebačen u UKC Kragujevac kao i drugi učesnici ove tuče, ali je nesrećni mladić veoma brzo podlegao povredama. Ostali učesnici prebačeni su u urgentni centar gde se medicinsko osoblje pruža neophodnu pomoć. Izvor: Kurir Haos u