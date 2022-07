Državljanin Srbije teško povređen u nesreći u crnoj gori: Sudar automobila i autobusa na putu Mojkovac-Bijelo Polje

Državljanin Srbije Zoran Stojanović, teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Lepencu kod Mojkovca, na putu Mojkovac-Bijelo Polje.

On je upravljao putničkim vozilom koje se sudarilo sa autobusom iz Rumunije. Stojanović je prebačen u Opštu bolnicu u Bijelom Polju i zbog težine povreda biće transportovan u Klinički centar Crne Gore u Podgorici. Gotovo u isto vreme, kada je došlo do ovog sudara, u Mojkovcu je došlo do lančanog sudara više automobila, ali na svu sreću nije bilo povređenih. Saobraćaj je bio u prekidu oko dva sata.