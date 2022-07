Pljačkao apoteku u Asprovalti, pa zaronio u more kako bi izbegao hapšenje: Kod njega pronađeni i paketi droge

Policija je uspela da uhapsi pljačkaša

Muškarac (40) uhapšen je danas u Asprovalti zbog pljačke apoteke. On je juče u podne ušao u apoteku i uzeo novac sa kase, a zatim je na spektakularan način pobegao. On je nakon pljačke ušao u more kako bi izbegao hapšenje, piše Voria.gr. Kasnije ga je policija ipak uhapsila, a kod njega su pronađena i tri manja paketa heroina. (Telegraf.rs)