Vrlo toplo, jutro prijatnije

​​​​​​​VOJVODINA: Ujutru prijatnija temperatura nego u nedelju, a tokom dana sunčano i vrlo toplo.

Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Temperatura od 17 do 35 stepeni NOVI SAD: Sunčano i vrlo toplo. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 18, a maksimalna do 35 stepeni SRBIJA: Ujutru prijatnija temperatura nego u nedelju, a tokom dana sunčano i vrlo toplo, oko 35°C u većini krajeva. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Temperatura od 15 do 37 stepeni VREME NAREDNIH DANA: U utorak