Ponedeljak sunčan i topao: Temperatura do 37 stepeni, kiša najavljene za ove dane

I u Beogradu lepo vreme

U Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme. Najniža temperatura od 16 do 23, najviša od 34 do 37 stepeni. Vetar slab i umeren severni i severozapadni, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, piše Tanjug. Najniža temperatura oko 21, a najviša oko 34 stepena. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. U Srbiji u utorak pretežno sunčano sa najvišom temperaturom od 35 do 39 stepeni. Uveče na severozapadu, a tokom noći ka