Spojen novi most na Savi kod Šapca - završetak kompletnog auto-puta najavljen do kraja sledeće godine

Novi most na Savi kod Šapca, u okviru izgradnje auto-puta Ruma - Šabac i brze saobraćajnice Šabac - Loznica, spojen je danas u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Poslednji kvadratnih metar na glavnom rasponu mosta popunjen je betonom. Vučić je najavio da će za godinu dana ili godinu i dva, tri meseca biti završen ceo auto-put od Rume do Šapca. Tokom obilaska radova pitao je nadležne kada će biti gotova brza saobraćajnica do Loznice i dobio odgovor da će sve biti završeno do kraja septembra 2024. godine. Rekao je da su cene građevinskog materijala puno poskupele u prethodnom periodu, ali da se sada malo vraćaju. "Uspevamo da