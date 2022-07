Vučić: Formiranje Vlade sredinom avgusta, drago mi je da se američki ambasador neće mešati u njen sastav

Za očekivati je formiranje Vlade sredinom avgusta, jer se tek u ponedeljak ide u formiranje Skupštine, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji će kod Šapca prisustvovati spajanju mosta preko Save.

Upitan o finansiranju projekata, poput izgradnje auto-puta Ruma – Šabac i brze saobraćajnice Šabac – Loznica, u okviru koje je izgrađen most, on je ocenio da je to „teže nego što ljudi misle“, ali i da „mi za sada uspevamo da očuvamo nivo radova koje smo započeli“. Vučić je najavio da će uskoro o tome detaljnije govoriti, „krajem ili sredinom avgusta“, ali je istakao da se radovi na projektu Ruma -Šabac – Loznica finansiraju iz budžeta i „da smo sve sami platili“.