Spojen most na Savi kod Šapca

Novi most na Savi kod Šapca, u okviru izgradnje auto-puta Ruma - Šabac i brze saobraćajnice Šabac-Loznica, spojen je danas u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Ponosan sam što Srbija finansira sopstveni razvoj i što i u uslovima velike krize nije prekinut nijedan veliki projekat, rekao je Vučić.

Vučić je, u obraćanju novinarima, kazao da je veoma srećan što je za samo dve godine završen most na Savi, što su spojene poslednjom betonskom kockom dve obale kod Šapca. Najavio je da će put Ruma-Šabac biti završen za nešto više od godinu dana, to jest u septembru. Istakao je da je to velika stvar za Novi Sad, Beograd, ali pre svega za Mačvu i čitavo Podrinje. Podsetio je da su otvoreni radovi na brzoj saobraćajnici Šabac-Loznica, kod Loznice, koja je bolje