Stručnjaci, pekari i Privredna komora Srbije o novim ekonomskim merama: koristi i izazovi

Predsednik Vučić predstavio paket mera sa popustima za penzionere i ograničenjem marži, dok stručnjaci upozoravaju na moguće zloupotrebe, a PKS ističe koristi za privredu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je nove ekonomske mere koje obuhvataju popuste na račune za struju za penzionere sa primanjima do 28.000 dinara, kao i dodatne olakšice za energetski ugrožene kupce. Ove mere su deo šireg paketa koji uključuje i niže cene ogrevnog drveta i zaštitu najugroženijih građana. Vučić je istakao da popust na struju postoji i da će se sastojati iz dva dela: pet odsto za redovno plaćanje i dodatnih pet procenata za energetski ugrožene kupce.

Ministarka trgovine Jagoda Lazarević istakla je da se setom mera za snižavanje cena ograničavaju trgovačke marže na 20 odsto za oko 3.000 proizvoda iz 23 kategorije, a ne radi se o direktnoj korekciji cena. Očekuje se pad cena od oko 15 odsto, a uredba stupa na snagu 1. septembra.

Predsednik Vučić je najavio i izmene zakona o izvršenju i obezbeđenju, koje će štititi dužnike od gubitka jedine nekretnine do 60 kvadrata, kao i niže kamatne stope na kredite. Ove mere imaju za cilj poboljšanje životnog standarda građana.

Stručnjaci upozoravaju da linearno ograničenje marži može dovesti do neželjenih posledica na tržištu, uključujući apsurdne promene cena i potencijalnu štetu domaćim firmama u korist stranih lanaca. Takođe, postoji skepticizam u pogledu dugoročne efikasnosti mera zbog prilagođavanja trgovaca, a neke ocene ih nazivaju populističkim. Postoji zabrinutost da će trgovci svoje troškove prebaciti na druge segmente poslovanja. Predstavnici pekara ističu da trgovci već planiraju načine za izigravanje mera, uključujući uvođenje novih usluga koje će fakturisati, dok su marže na pekarske proizvode često bile i do 144 odsto.

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež ocenio je da je paket ekonomskih mera koristan za građane i podsticanje proizvodnog i građevinskog sektora, naglašavajući da mere donose niže cene u prodavnicama i niže kamate u bankama, kao i povećanje prometa u trgovinama.