Zelenski: Rusija vodi otvoreni rat gasom protiv ujedinjene Evrope

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je Evropu da odgovori na ruski "rat gasom" tako što će pojačati sankcije Moskvi. "Ucenjivanje Evrope gasom, koje se samo pogoršava svakog meseca, potrebno je terorističkoj državi kako bi pogoršasla život svakog Evropljanina.

I to se zapravo može shvatiti kao podsticaj da osmi paket sankcija EU bude značajno jači nego prethodnih sedam nedavno odobrenih", naglasio je Zelenski. On je ocenio da postoje nove pretnje gasom Evropi i naveo da Rusija neće nastaviti da snadbeva gasom evropske zemlje, iako je obavezana ugovorom, prenosi Gardijan. Zelenski tvrdi da Moskva "sve to namerno radi" kako bi maksimalno otežala Evropljanima da se pripreme za zimu. "To je otvoreni gasni rat koji Rusija