Mladi ljudi u Leskovcu i dalje kradu lančiće s vrata starijim ženama

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, intenzivnim radom, rasvetlili su tri teške krađe na drzak način i uhapsili I.

R. (1999) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela. On se sumnjiči da je u prethodne dve nedelje u jednom naselju u gradu, s leđa prišao trima starijim ženama i sa vrata im strgao zlatne lančiće. Policija ga je operativnim radom identifikovala, a pronađeni lančić i privezak su vraćeni vlasnicama. Po ovlašćenju osnovnog javnog tužioca, njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.