Direktor Sekretarijata Energetske zajednice: "Uskoro povlačenje postupka protiv Srbije zbog mrežnih kodova"

Energetska zajednica pokrenula je postupak protiv Srbije jer nije transponovala mrežne kodove u domaće zakonodavstvo, a ministarka rudarstava i energetike Zorana Mihajlović i direktor Sekretarijata Energetske zajednice Artur Lorkovski poručili su danas da bi to pitanje trebalo uskoro da bude rešeno na nivou srpske vlade i da će žalba tada biti povučena.

Ministarka Mihajlović je objasnila da je Srbija trebalo da usvoji mrežna pravila još 2018. godine, ali da za to nije imala zakonodavni okvir. - Kada je formirano ovo ministarstvo mi smo potpuno promenili zakone, pripremili se za to i dali mogućnost kroz izmene zakona da možemo da prihvatimo mrežna pravila - poručila je ministarka na predstavljanju nacionalnog plana za enrgetiku i klimatske promene u Beogradu. Istakla je da to pitanje nije u nadležnosti