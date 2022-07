"Gde to piše, osim u glavi aljbina kurtija": Vučić o Jasenovcu, "Oluji" i Kosovu: Žele krizu i probleme, zabrinut sam (video)

Jasenovac nije mit, već strašna istina, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, dodavši da su besmislene optužbe da je on kriv zbog napada na automobil sa beogradskim tablicama u Hrvatskoj, uz obrazloženje da je kriv zato što je potegao ponovo pitanje Jasenovca.

- Najstrašniji i najbesmisleniji napad je da su neki ljudi odavde napisali, pošto je uništen jedan automobil sa beogradskim tablicama na Braču da je za to kriv Vučić zato što je ponovo potegao mit o Jasenovcu. Nije to mit, već strašna istina - naveo je. Upitan kako tumači zahtev šefa hrvatske diplomatije Gordana Grlića Radmana austrijskim vlastima da vrate ustaški grb na spomen kamen u Blajburgu, on kaže da su "sve rekli sami o sebi". - Mislim da ta sama