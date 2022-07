Taj čovek kad kaže, kaže malo ali glupo! Predsednik citirao Iliju Čvorovića na reči ovog hrvatskog političara

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se posle obilaska završnih radova na Kuli u okviru Beograda na vodi obratio medijima.

Između ostalih, bilo mu je postavljeno i pitanje da prokomentariše izjavu nekadašnjeg šefa hrvatske diplomatije i sadašnjeg člana Evropskog parlamenta Tonina Picule koji je rekao da je "Vučić svu energiju i sve resurse tajnih službi usmerio na Crnu Goru". View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Predsednik je u trenutku zastao pa pitao šta je rekao a onda odgovorio sledeće: - On kad kaže, kaže malo ali glupo, rekao je Vučić