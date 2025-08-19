Završena sednica Saveta za nacionalnu bezbednost bez obraćanja javnosti

Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, kojom je predsedavao predsednik Aleksandar Vučić, završena je danas u Palati Srbija, ali nakon sastanka nije bilo zvaničnog obraćanja novinarima.

Teme sednice su, kako prenosi RTS, bile bezbednosna situacija u zemlji, stanje na Kosovu i Metohiji i poslednja dešavanja u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. Sednici su prisustvovali najviši državni funkcioneri iz sektora bezbednosti, uključujući premijera Đuru Macuta, ministre Ivicu Dačića, Nenada Vujića i Bratislava Gašića, kao i predsednicu parlamenta Anu Brnabić. Među prisutnima su bili i čelnici policije, Bezbednosno-informativne agencije i