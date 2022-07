Vučić: Narednih osam meseci kritično, povećanje cene struje biće takvo da se ne ugrozi standard građana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao posle obilaska radova na Kuli Beograd da će narednih osam meseci biti kritični za celu Evropu, ali i za Srbiju.

Naveo je da će, kada bude poskupela struja, to poskupljenje biti minimalno tako da ne ugrozi životni standard građana, čak ni onih najsiromašnijih. Vučić je naveo da država želi da najveći teret krize preuzme na sebe i dodao da je sada cena struje na berzi oko 540 evra po megavat satu, dok je u Srbiji za građane gotovo 14 puta manja. "I što se tiče gasa, mi smo rekli da će to biti minimalno povećanje cene (devet odsto), to je neverovatno imajući u vidu da su u