Abazović: Temeljni ugovor sa SPC mogao bi biti potpisan u avgustu

PODGORICA - Premijer Crne Gore Dritan Abazović kazao je u četvrtak da bi Temljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom "mogao biti potpisan u avgustu".

On je, odgovarajući na pitanja novinara kada se može očekivati potpisivanje Temeljnog ugovora, pojasnio da će to uslijediti nakon što svi još jednom dostave mišljenja u vezi sa tim dokumentom. “Možemo očekivati da to bude početkom avgusta, ili u jednom periodu, možda sredinom ili krajem mjeseca. Nismo dogovorili tu vrstu tehnikalija, nisam siguran kad bi stvarno moglo da se desi, ali to je proces koji je doveden do kraja”, rekao je Abazović. Abazović je,