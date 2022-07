Vremenska prognoza: Za nijansu svežije nego prethodnih dana

Željno očekivana kiša stigla je sinoć, pa je za nijansu svežije nego prethodnih dana.

Iako smo se nadali obilnijoj kiši – kakvo takvo, dugo očekivano osveženje stiglo je sinoć, u kasnim večernjim satima. Ipak, da je kiše bilo dovoljno – i nije. Dnevna temperatura kretaće se danas u intervalu od 18 do 34 stepena. Tokom ranih jutarnjih časova preovladavaće oblačno vreme uz povremenu pojavu lokalnih pljuskova. Oko podneva moguće je kratkotrajno razvedravanje, a onda tokom popodneva ponovo može doći do razvoja oblačnosti, a mestimično i do kratkotrajih