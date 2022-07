Nakon "lucifera" stiže promena u Srbiji: Pogledajte kakvo nas vreme danas očekuje, a evo kada će opet biti pakleno

Minimalna temperatura u Srbiji u četvrtak biće 15°C, dok će maksimalna biti 35°C.

Minimalna temperatura u Srbiji u četvrtak biće 15°C, dok će maksimalna biti 35°C. U Srbiji u četvrtak pretežno sunčano i vrlo toplo sa malo oblaka. Samo će na jugozapadu i jugu Srbije doći do jačeg razvoja oblaka uz moguću pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom u toku popodneva. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 15°C do 20°C, a maksimalna od 32°C do 35°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 22°C do 27°C.