Sunčan dan pred nama, temperatura oko 33 stepena Celzijusa

Nestabilno i promenljivo vreme koje smo imali juče, sa smenom sunca i oblaka, slabom kišom, a kasnije i sa dosta sunčanih perioda, zameniće sunčano, vedro i malo toplije vreme, rekla je meteorološkinja Euronews Srbija Ljubica Gojković. "Razvedravanje koje je sinoć zahvatilo Srbiju danas nam donosi pretežno sunčano i uglavnom suvo vreme.

Nestabilnost se zadržava samo u višim planinskim predelima, ali i na istoku zemlje, gde se tokom dana lokalno očekuju slabe padavine. Maksimalna temperatura u većini mesta biće oko 33 stepena", rekla je Gojković. Jugoistočni vetar danas će duvati umerenim intenzitetom, a sa razvojem ciklona iznad centralne Evrope u subotu dolazi do jačanja košave. Gojković kaže da će pojačan jugoistočni vetar duvati sve do sredine dana kada dolazi do intenzivne promene vremena.