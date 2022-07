Prijatnije

NOVI SAD: U nedelju niža i prijatnija temperatura uz sunčane intervale i dnevni razvoj oblaka. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna oko 27°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 21°C.

VOJVODINA: U nedelju prijatna prijatnija temperatura sa sunčanim intevalima uz dnevni razvoj oblaka. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 18°C, a maksimalna od 26°C na severu Vojvodine do 28°C na jugu. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 18°C do 21°C. SRBIJA: U nedelju i na jugu Srbije niža i prijatnija temperatura uz ređu pojavu kratkotrajne kiše, a na severu pretežno suvo i prijatno sa sunčanim