Danas sunčano, po podne promenljivo oblačno, do 30 stepeni

U Srbiji danas pre podne sunčano, posle podne promenljivo oblačno.

Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, severni i severozapadni, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. U Beogradu pretežno sunčano, uz slab i umeren razvoj popodnevne oblačnosti. Jutarnja temperatura od 14 do 17, najviša dnevna oko 29 stepeni. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. U Srbiji do subote pretežno sunčano i postepeno toplije, samo se u utorak posle podne,