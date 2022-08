Struja skuplja i pre poskupljenja

Bujanovac, 2. avgust 2022. – Iako cena struje nije zvanično još uvek povećana, građanima će stići povećani računi za avgust.

Do toga će doći zbog nove Uredba o visini posebne naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije u 2022. godini, koja je na snagu stupila u ponedeljak. Struja poskupljuje 1. septembra Kako prenosi RTS, to znači da je naknada za podsticaj obnovljivih izvora energije, koja ulazi u račun za struju, sa 0,435 dinara povećana 0,801 dinar po kilovat satu i primenjuju se već od avgusta. Za prosečanu mesečnu potrošnju od 400 kilovata ta naknada do sada je