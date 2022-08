Gutereš: Čovečanstvo od nuklearnog uništenja deli samo jedna pogrešna procena

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš izjavio je danas da „samo jedan nesporazum, jedna pogrešna procena deli čovečanstvo od nuklearnog uništenja“.

On je to rekao na početku dugo odlaganog sastanka na visokom nivou u UN, za reviziju međunarodnog Sporazuma o sprečavanju širenja nuklearnog oružja. Gutereš je posebno pomenuo rat u Ukrajini i pretnju nuklearnim oružjem u sukobima na Bliskom istoku i u Aziji. On je dodao da trenutna opasnost od nuklearnog sukoba „nije viđena još od vrhunca Hladnog rata“. Sporazum o sprečavanju širenja nuklearnog oružja na snazi je od 1970. i potpisala ga je 191 država. Tada je pet